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鉅亨速報

盤中速報 - 和大(1536)大漲7.12%，報76.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:37

和大(1536-TW)12日10:37股價上漲5.1元，報76.7元，漲幅7.12%，成交23,411張。

和大(1536-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽、機車、農業機械等之齒輪、軸類製造及買賣。各種機械及零件之製造加工與代理經銷買賣業務。各種汽機車零件製造及代理經銷買賣。

近5日股價上漲23.88%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,599 張
  • 外資買賣超：+1,437 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2,162 張
  • 融資增減：+3,286 張
  • 融券增減：+578 張

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