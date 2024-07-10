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鉅亨速報

營收速報 - 和大(1536)6月營收7.44億元年增率高達45.09％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 09:15

和大(1536-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣7.44億元，年增率45.09%，月增率73.09%。

今年1-6月累計營收為31.34億元，累計年增率-10.35%。

最新價為71元，近5日股價上漲22.85%，相關汽車工業上漲0.07%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1027 張
  • 外資買賣超：-610 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+1636 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 7.44億 45% 73%
24/5 4.30億 -32% -9%
24/4 4.73億 -26% -3%
24/3 4.86億 -24% -1%
24/2 4.89億 -15% -4%
24/1 5.12億 3% 6%

和大(1536-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽、機車、農業機械等之齒輪、軸類製造及買賣。各種機械及零件之製造加工與代理經銷買賣業務。各種汽機車零件製造及代理經銷買賣。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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