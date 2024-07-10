營收速報 - 和大(1536)6月營收7.44億元年增率高達45.09％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 09:15
今年1-6月累計營收為31.34億元，累計年增率-10.35%。
最新價為71元，近5日股價上漲22.85%，相關汽車工業上漲0.07%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1027 張
- 外資買賣超：-610 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+1636 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|7.44億
|45%
|73%
|24/5
|4.30億
|-32%
|-9%
|24/4
|4.73億
|-26%
|-3%
|24/3
|4.86億
|-24%
|-1%
|24/2
|4.89億
|-15%
|-4%
|24/1
|5.12億
|3%
|6%
和大(1536-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽、機車、農業機械等之齒輪、軸類製造及買賣。各種機械及零件之製造加工與代理經銷買賣業務。各種汽機車零件製造及代理經銷買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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