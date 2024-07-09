盤中速報 - 和大(1536)大跌7.31%，報64.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:09
和大(1536-TW)09日10:09股價下跌5.1元，報64.7元，跌幅7.31%，成交23,325張。
和大(1536-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽、機車、農業機械等之齒輪、軸類製造及買賣。各種機械及零件之製造加工與代理經銷買賣業務。各種汽機車零件製造及代理經銷買賣。
近5日股價上漲27.14%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,934 張
- 外資買賣超：-192 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+2,125 張
- 融資增減：+3,977 張
- 融券增減：+300 張
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