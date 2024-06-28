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鉅亨速報

盤中速報 - 凌巨(8105)急拉3.09%報16.7元，成交2,264張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:25

凌巨(8105-TW)近5分K漲速3.09%，28日09:25報16.7元，成交2,264張，今日漲幅為4.38％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凌巨(8105-TW)近5日股價下跌3.61%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲0.43%。集中市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-54 張
  • 外資買賣超：-75 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+21 張
  • 融資增減：+3,045 張
  • 融券增減：-303 張

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