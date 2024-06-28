盤中速報 - 凌巨(8105)大漲7.19%，報17.15元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:08
凌巨(8105-TW)28日10:08股價上漲1.15元，報17.15元，漲幅7.19%，成交6,096張。
凌巨(8105-TW)所屬產業為光電業，主要業務為研發生產及銷售液晶顯示器(STN型及TFT型),液晶顯示面板及模組。研發生產及銷售液晶顯示器測試儀器,液晶顯示器零組件,多晶片模組。
近5日股價下跌3.61%，集中市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-54 張
- 外資買賣超：-75 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+21 張
- 融資增減：+3,045 張
- 融券增減：-303 張
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