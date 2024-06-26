鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為23.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:01
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.57元，其中最高估值1.06元，最低估值-0.39元，預估目標價為23.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.06(1.06)
|1.08
|1.11
|4.73
|最低值
|-0.39(0.02)
|-0.55
|-0.31
|4.73
|平均值
|0.41(0.54)
|0.25
|0.52
|4.73
|中位數
|0.57(0.61)
|0.41
|0.75
|4.73
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.86億
|14.65億
|10.73億
|10.55億
|最低值
|5.92億
|7.51億
|8.47億
|10.55億
|平均值
|6.94億
|10.25億
|9.62億
|10.55億
|中位數
|7.05億
|9.88億
|9.63億
|10.55億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.53
|-0.13
|-0.36
|-6.05
|1.06
|營業收入
|119萬
|436萬
|1.50億
|1.18億
|3.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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