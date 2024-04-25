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鉅亨速報

盤中速報 - S&P 500大跌1.38%，報5001.65點

鉅亨網新聞中心 2024-04-25 22:00

截至台北時間25日09:50，S&P 500下跌69.98點（或1.38%），暫報5001.65點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.98%
  • 近 1 月：-3.11%
  • 近 3 月：+4.17%
  • 近 6 月：+19.4%
  • 今年以來：+6.33%

焦點個股

S&P 500成分股以Meta Platforms(META-US)領跌。Meta Platforms(META-US)下跌13.95%；德事隆集團(TXT-US)下跌10.21%；IBM(IBM-US)下跌9.17%；西南航空(LUV-US)下跌9.15%；卡特彼勒公司(CAT-US)下跌7.42%。

部分成分股表現相對穩健，Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)上漲10.08%；Carrier Global Corp(CARR-US)上漲6.3%；泰瑞達公司(TER-US)上漲6.27%；紐蒙特(NEM-US)上漲5.4%；奇波雷墨西哥燒烤公司(CMG-US)上漲4.3%。






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