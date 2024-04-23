盤中速報 - S&P 500大漲1.15%，報5024.17點
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 02:00
截至台北時間23日01:50，S&P 500上漲56.94點（或1.15%），暫報5024.17點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.05%
- 近 1 月：-5.23%
- 近 3 月：+2.63%
- 近 6 月：+17.59%
- 今年以來：+4.14%
焦點個股
S&P 500成分股以福特汽車(F-US)領漲。福特汽車(F-US)上漲5.68%；聯合大陸控股(UAL-US)上漲4.63%；輝達(NVDA-US)上漲4.01%；Truist Financial Corporation(TFC-US)上漲3.7%；Moderna Inc(MRNA-US)上漲3.56%。
部分成分股表現相對疲軟，卡地納健康(CAH-US)下跌4.46%；威瑞森電信公司(VZ-US)下跌3.7%；紐蒙特(NEM-US)下跌3.49%；特斯拉(TSLA-US)下跌2.94%；Generac Holdings Inc(GNRC-US)下跌1.91%。
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