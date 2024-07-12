鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至4.81元，預估目標價為90元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台郡(6269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.9元下修至4.81元，其中最高估值6.33元，最低估值2.51元，預估目標價為90元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.33(6.33)
|9.13
|6
|最低值
|2.51(2.51)
|1.43
|0.24
|平均值
|4.65(4.66)
|5.52
|3.12
|中位數
|4.81(4.9)
|5.2
|3.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|37,413,000
|34,752,000
|32,256,000
|最低值
|30,015,240
|28,090,680
|27,901,710
|平均值
|32,133,800
|32,301,610
|30,078,850
|中位數
|31,309,000
|32,601,000
|30,078,850
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.45
|10.83
|8.19
|8.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,728,862
|40,070,122
|35,568,666
|29,897,996
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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