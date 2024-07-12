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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至4.81元，預估目標價為90元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 08:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台郡(6269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.9元下修至4.81元，其中最高估值6.33元，最低估值2.51元，預估目標價為90元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.33(6.33)9.136
最低值2.51(2.51)1.430.24
平均值4.65(4.66)5.523.12
中位數4.81(4.9)5.23.12

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值37,413,00034,752,00032,256,000
最低值30,015,24028,090,68027,901,710
平均值32,133,80032,301,61030,078,850
中位數31,309,00032,601,00030,078,850

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.4510.838.198.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,728,86240,070,12235,568,66629,897,996

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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