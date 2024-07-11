鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.36元，預估目標價為27元
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.37元下修至0.36元，其中最高估值0.61元，最低估值0.28元，預估目標價為27元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.61(0.61)
|1.24
|0.77
|最低值
|0.28(0.28)
|0.45
|0.77
|平均值
|0.4(0.41)
|0.66
|0.77
|中位數
|0.36(0.37)
|0.57
|0.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|384,858,000
|409,796,000
|372,057,570
|最低值
|364,756,000
|361,064,000
|372,057,570
|平均值
|378,429,450
|389,677,600
|372,057,570
|中位數
|380,148,000
|395,484,000
|372,057,570
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|1.15
|4.02
|0.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|363,326,498
|449,567,488
|468,327,501
|314,783,301
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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