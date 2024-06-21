軟銀孫正義投資新目標：全力打造超級AI時代

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 19:50

軟銀集團創辦人孫正義重新恢復對科技投資的信心，如今他將所有的希望寄託在人工智慧 (AI)，計畫開啟一個超級 AI 時代。

在本周四的股東大會上，孫正義宣稱，他已經準備好對人工智慧孤注一擲，「無論輸贏」。而本周五，孫正義更進一步放出豪言壯語：軟銀先前所做的一切都是爲了實現 AI 夢想的熱身，他的目標是要打造出「超級人工智慧」。

孫正義強調：「我們需要尋找下一個重大舉措，而不必擔心它會成功還是失敗。」

孫正義的聲音聽起來比多年來更加充滿活力，也更加深思熟慮。他談到未來，表示 Arm Holdings Plc (ARM-US) 晶片將支持由機器人和強大數據中心組成的蓬勃發展的生態系統，這些生態系統可以共同治療癌症、打掃房子和與兒童玩耍。

軟銀財務長後藤芳光最近也發表了類似言論，聲稱軟銀需要承擔更多風險，尤其是在人工智慧發展加速的情況下。

孫正義補充說，雖然該公司因押注 WeWork 而損失了數十億美元，但「軟銀集團的活力源於尋找新的進化種子，尤其是在海外。」

據媒體近日報導，軟銀正在制定一項計畫，在名為 Izanagi 的專案中，投資約 1000 億美元到人工智慧相關晶片上。當一位股東詢問時，孫正義表示，他致力於取得成果，並將努力實現自己的目標，但沒有詳細說明。

與軟銀的股價及其現金儲備相比，孫正義的闡述和他的目標變得越來越宏偉，軟銀的股價在 2024 年得益於 Arm 人工智慧驅動的上漲。他對股票回購、股利和股票分割的問題不予理睬，稱這些問題與實現一個由超級智慧和人類進化驅動的世界相比，沒有什麼意義。

孫正義表示：「股票回購、派息—這些都是小事。」

他補充說，科技的發展和擴散，將提高股東價值。

高層管理人員暗示，該公司正準備在投資方面發動進攻，並有可能結束幾季的活動中斷。截至 3 月底，該公司的貸款價值比率降至 8.4%，接近歷史低點，遠低於該公司 25% 的目標。這是孫正義最喜歡的衡量公司是否正確平衡風險和機會的指標之一。