外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
群創 (3481-TW)、聯電 (2303-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、中鋼 (2002-TW)、鴻海 (2317-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
群創 (3481-TW)、聯電 (2303-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、遠傳 (4904-TW)、鴻海 (2317-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
群創 (3481-TW)、聯電 (2303-TW)、遠傳 (4904-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、鴻海 (2317-TW)、遠傳 (4904-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)、群創 (3481-TW)
5. 外資當日 (02) 賣超的股票
鴻海 (2317-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、遠傳 (4904-TW)、群創 (3481-TW)
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