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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 08:50

1. 外資累計賣超 5 日的股票
群創 (3481-TW)、聯電 (2303-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、中鋼 (2002-TW)、鴻海 (2317-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
群創 (3481-TW)、聯電 (2303-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、遠傳 (4904-TW)、鴻海 (2317-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
群創 (3481-TW)、聯電 (2303-TW)、遠傳 (4904-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、鴻海 (2317-TW)、遠傳 (4904-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)、群創 (3481-TW)

5. 外資當日 (02) 賣超的股票
鴻海 (2317-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、遠傳 (4904-TW)、群創 (3481-TW)
 

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群創14.250.71%
聯電530.57%
中鋼23.10.43%
鴻海205.50.49%
遠傳89.4-0.78%
泰金寶-DR6.14-3.76%
復華台灣科技優息20.70.10%

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