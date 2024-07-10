中鋼6月營收略減 鋼價短期估狹幅震盪

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-10 17:27

中鋼 (2002-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 299.56 億元，月減 0.6%、年減 0.9%；第二季營收 945.72 億元，季增 0.8%、年減 0.8%，上半年營收 1883.26 億元，年增 0.9%；中鋼認為，短期鋼市穩中偏弱、價格狹幅震盪。

中鋼表示，6 月出貨 91.6 萬噸，不僅較原本預期的 89 萬噸多，也略優於 5 月的 90 萬噸，但因為內外銷產品組合因素，營收較 5 月略為下滑，累計上半年出貨則來到 563 萬噸，優於去年同期。

展望 7 月及下半年，中鋼認為，7 月呈現穩定中偏弱的格局，主要是進入傳統需求淡季，加上歐洲貿易壁壘等因素，預期單月出貨雞與 6 月相差不大，但隨著中國加大嚴查鋼品買單外銷，以及第四季進入旺季，都是下半年鋼市的正面因素。