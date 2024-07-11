日元現鈔賣出0.2046史上最甜價 換5萬元台幣省下2張迪士尼門票

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-11 16:17

民眾暑假瘋海外旅遊，尤其是趁著日元低檔之際，大量國人湧入東京、大阪等熱門城市，今 (11) 日日元兌新台幣再度下殺，根據台銀牌告匯率顯示，現鈔賣出價一度下滑至 0.2046 元，創史上最甜價，讓哈日族相當開心，相較今年初波段高點，兌換新台幣 5 萬元的旅費，相當於免費賺到 2 張東京迪士尼門票。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (10 日) 赴眾議院金融服務委員會作證，他表示，雖然需要更多數據證明通膨已經緩和，但由於通膨數據的滯後性，Fed 不必等到通膨降到 2% 後才降息，但目前尚不能說對遏制通膨有足夠的信心。他也說，目前美國勞動市場已經有明顯降溫，而勞動市場疲軟也是促使 Fed 考慮降息的因素之一。

美元指數 10 日小幅回落，主要亞幣中以新台幣、韓元表現較為強勢，日元兌美元則在 161-162 間盤整。

若以今年 1 月 16 日波段高點 0.2183 元來比較，兌換新台幣 5 萬元的旅費，約可換得 22 萬 9042 日圓，若以今天盤中最低價 0.2046 元來換匯，約可換得 24 萬 4379 日元。僅約半年的時間，就可多換 15337 日元，相當於免費賺到 2 張東京迪士尼門票。