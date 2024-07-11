〈焦點股〉欣興受惠AI產業加速推進 股價爆量填息攻漲停
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-11 11:22
載板及 PCB 大廠欣興 (3037-TW) 在積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重同時，在下半年的 AI PC 產業加速推進同時 今 (11) 日除息約 3 元，在開盤秒填息並在盤中亮燈漲停達 189.5 元。欣興盤中成交量已達 4.73 萬張， 超越昨日全場的成交量。
在 2024 年第二季營收 287.74 億元，創 6 季以來新高，季增 5.58%，同時，2023 年同期，較也呈現 10.47% 的正成長。
大型 PCB 廠的營運熱度在走升之中，包括華通 (2313-TW)、泰鼎 - KY(4927-TW) 及臻鼎 - KY(4958-TW) 今天股價也走強，在各廠也在積極進行產能配置的調整，欣興業績熱度也有升溫走勢， 欣興看好 AI 將是公司未來重要成長動能，AI 相關的 ABF 載板與 PCB 比重均可成長，其中以 AI 伺服器帶動的 HPC 與高速傳輸產品為發展主軸；同時，AI 晶片需要採用 ABF 載板，雖良率具挑戰，但平均單價高，隨 AI 應用領域擴大，搭配主流客戶出貨，可再增加 AI 產品比例，預估今年高階產品比重可望大幅提高。
欣興 2024 年第一季營收爲 264.02 億元，毛利率 16.26%，爲 13 季以來新低，季減 1.29 個百分點，年減 4.3 個百分點，稅後純益 24.34 億元，季減 16.27%，年減 40.57%，爲三季以來低點，每股純益爲 1.6 元。
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