欣興第二季營收287.74億元創6季來新高年增10.47%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-08 18:15
載板及 PCB 大廠欣興 (3037-TW) 在積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重同時，今 (8) 日公布最新營收顯示，在 2024 年第二季營收 287.74 億元，創 6 季以來新高，季增 5.58%，同時，2023 年同期，也呈現 10.47% 的正成長。
欣興 2024 年 6 月營收 88.72 億元，月減 8.01%，年增 7.3%，2024 年二季營收 287.74 億元，創 6 季以來新高，季增 5.58%，年增 10.47%，2024 年 1-6 月營收 542.8 億元，年增 4.79%。
同時，欣興去年約 3 元股息除息交易日訂在 7 月 11 日，股利預計在 8 月 9 日發放，在欣興調產能配置比重同時，市場也在密切注意其產生效益的浮現時程。
欣興董事長曾子章上月底在股東會針對市場景氣前瞻指出，2024 年下半年營運將呈現逐季成長的走勢，在 AI 相關營收明年還會更高，欣興 2025 年成長也是會比今年來得好。
大型 PCB 廠的營運熱度在走升之中，各廠也在積極進行產能配置的調整，欣興業績熱度也有升溫走勢， 欣興看好 AI 將是公司未來重要成長動能，AI 相關的 ABF 載板與 PCB 比重均可成長，其中以 AI 伺服器帶動的 HPC 與高速傳輸產品為發展主軸；同時，AI 晶片需要採用 ABF 載板，雖良率具挑戰，但平均單價高，隨 AI 應用領域擴大，搭配主流客戶出貨，可再增加 AI 產品比例，預估今年高階產品比重可望大幅提高。
欣興 2024 年第一季營收爲 264.02 億元，毛利率 16.26%，爲 13 季以來新低，季減 1.29 個百分點，年減 4.3 個百分點，稅後純益 24.34 億元，季減 16.27%，年減 40.57%，爲三季以來低點，每股純益爲 1.6 元。
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