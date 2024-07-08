欣興第二季營收287.74億元創6季來新高年增10.47%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-08 18:15

載板及 PCB 大廠欣興 (3037-TW) 在積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重同時，今 (8) 日公布最新營收顯示，在 2024 年第二季營收 287.74 億元，創 6 季以來新高，季增 5.58%，同時，2023 年同期，也呈現 10.47% 的正成長。

欣興 2024 年 6 月營收 88.72 億元，月減 8.01%，年增 7.3%，2024 年二季營收 287.74 億元，創 6 季以來新高，季增 5.58%，年增 10.47%，2024 年 1-6 月營收 542.8 億元，年增 4.79%。

同時，欣興去年約 3 元股息除息交易日訂在 7 月 11 日，股利預計在 8 月 9 日發放，在欣興調產能配置比重同時，市場也在密切注意其產生效益的浮現時程。

欣興董事長曾子章上月底在股東會針對市場景氣前瞻指出，2024 年下半年營運將呈現逐季成長的走勢，在 AI 相關營收明年還會更高，欣興 2025 年成長也是會比今年來得好。

大型 PCB 廠的營運熱度在走升之中，各廠也在積極進行產能配置的調整，欣興業績熱度也有升溫走勢， 欣興看好 AI 將是公司未來重要成長動能，AI 相關的 ABF 載板與 PCB 比重均可成長，其中以 AI 伺服器帶動的 HPC 與高速傳輸產品為發展主軸；同時，AI 晶片需要採用 ABF 載板，雖良率具挑戰，但平均單價高，隨 AI 應用領域擴大，搭配主流客戶出貨，可再增加 AI 產品比例，預估今年高階產品比重可望大幅提高。