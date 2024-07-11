21年首見！房市低迷、打折賣房 中國萬科集團上半年將虧逾364億

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 12:43

中國房地產公司萬科集團 (02202-HK) 周二 (9 日) 發佈公告表示，由於中國房市低迷，今年上半年恐淨虧損多達 12 億美元 (約 364 億台幣)。這項最新公告凸顯中國房市危機仍在持續，因為支持政策尚未實質性地提振購屋需求。

流動性備受質疑的萬科預估，今年上半年將錄得歸母凈虧損人民幣 70 億到 90 億元，年減 171% 到 191%; 扣除非經常性損益後的凈虧損為人民幣 50 億到 65 億元，年減 157% 到 175%，主要因為為了減少庫存並提高現金流，採取了折扣策略，但這壓縮了獲利率。

萬科表示，對某些專案的投資過於樂觀，公司對業績虧損深表歉意。「今年由於某些開發專案的投資對土地收購成本過高，導致實質性影響，這些專案在 2024 年結算。部分上半年虧損也來自於清理房屋庫存和出售資產的折扣。」

萬科還表示，該公司還力求瘦身並取得積極進展。 此外，萬科已交屋 7.4 萬套。

根據《彭博資訊》編纂的數據，自 2003 年以來，這家國營開發商未出現過上半年虧損的情形，萬科去年上半年獲利 98.7 億人民幣。

傑富瑞香港有限公司分析師 Calvin Leung 在研究報告中指出，萬科的現金流不匹配情形可能會擴大，進而加重對資產處置和新融資的依賴。

從好的方面看，萬科高管在本周一些分析師會議上表示，已減少一些短期債務。今年的債務再融資和新融資總額為 600 億人民幣，已支付超過 500 億人民幣的債務。

萬科在提交給深圳證交所的一份單獨聲明也指出，今年下半年到期的在岸債券總額為 43 億人民幣，並已做出還款安排，而在此期間並無離岸債券到期。萬科今年上半年還清了 105 億人民幣的離岸債券。