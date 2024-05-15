大同Q1獲利6億元EPS 0.28元 產品結構優化帶動Q1毛利率達19%

大同表示，由於持續優化產品結構，並降低營運成本，帶動第一季毛利率達 19.27%。同時，業外受惠 台幣 貶值的匯兌利益挹注，推升第一季稅後純益達 6.42 億元，年增逾 4 成。大同進一步指出，由於第一季適逢電子代工事業淡季影響，使得第一季營收呈現衰退。不過大同持續轉型，並開發趨勢產品，後市可期。

發言人丁爾昆先前也點出變壓器需求暢旺，將在第二季擴充 20 至 25% 的產能，同時，美國電力變壓器第一筆訂單力拼第四季出貨至美國，並認列營收。