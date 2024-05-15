大同Q1獲利6億元EPS 0.28元 產品結構優化帶動Q1毛利率達19%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-15 17:52
大同 (2371-TW) 今 (15) 日公告第一季財報，第一季稅後純益 6.42 億元，年增逾 4 成，每股純益 0.28 元，連續 12 個季度呈現獲利。其中大同第一季受惠產品結構優化，帶動毛利率達 19.27%，高於去年全年毛利率 16.03%。
大同第一季營收 108.2 億元，季減 25.6%，年減 2.7%；毛利率 19.27%，季增 10.39 個百分點，年增 1 個百分點；營益率 3.9%，較去年第四季轉正，年減 1 個百分點。稅後純益 6.42 億元，季減 38.2%，年增 41.4%，每股純益 0.28 元。
大同表示，由於持續優化產品結構，並降低營運成本，帶動第一季毛利率達 19.27%。同時，業外受惠台幣貶值的匯兌利益挹注，推升第一季稅後純益達 6.42 億元，年增逾 4 成。大同進一步指出，由於第一季適逢電子代工事業淡季影響，使得第一季營收呈現衰退。不過大同持續轉型，並開發趨勢產品，後市可期。
大同也提到，包括芙蓉大樓資產活化認列、變壓器產能提升，以及 CCV 特高壓電纜新產線投產，加上電網基礎建設、能源轉型電力與節能設備需求提升等，都可望推升大同營運。
發言人丁爾昆先前也點出變壓器需求暢旺，將在第二季擴充 20 至 25% 的產能，同時，美國電力變壓器第一筆訂單力拼第四季出貨至美國，並認列營收。
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