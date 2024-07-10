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鉅亨速報

營收速報 - 安普新(6743)6月營收6.46億元年增率高達110.25％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

安普新(6743-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣6.46億元，年增率110.25%，月增率21.61%。

今年1-6月累計營收為29.41億元，累計年增率53.71%。

最新價為64.7元，近5日股價下跌-0.3%，相關其他電子上漲7.88%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-138 張
  • 外資買賣超：-188 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+50 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 6.46億 110% 22%
24/5 5.31億 63% -14%
24/4 6.20億 53% 3%
24/3 6.02億 84% 163%
24/2 2.29億 -5% -27%
24/1 3.13億 2% -7%

安普新(6743-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為耳機產品設計及製造。消費性電子產品塑膠零組件設計及製造。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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