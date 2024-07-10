營收速報 - 安普新(6743)6月營收6.46億元年增率高達110.25％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16
今年1-6月累計營收為29.41億元，累計年增率53.71%。
最新價為64.7元，近5日股價下跌-0.3%，相關其他電子上漲7.88%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-138 張
- 外資買賣超：-188 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+50 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|6.46億
|110%
|22%
|24/5
|5.31億
|63%
|-14%
|24/4
|6.20億
|53%
|3%
|24/3
|6.02億
|84%
|163%
|24/2
|2.29億
|-5%
|-27%
|24/1
|3.13億
|2%
|-7%
安普新(6743-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為耳機產品設計及製造。消費性電子產品塑膠零組件設計及製造。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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