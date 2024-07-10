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鉅亨速報

營收速報 - 寬宏藝術(6596)6月營收1.85億元年增率高達651.73％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

寬宏藝術(6596-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.85億元，年增率651.73%，月增率87.65%。

今年1-6月累計營收為9.75億元，累計年增率172.25%。

最新價為73.6元，近5日股價下跌-0.41%，相關文化創意產業指數上漲0.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-148 張
  • 外資買賣超：-148 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.85億 652% 88%
24/5 9,884萬 6% 70%
24/4 5,821萬 53% -65%
24/3 1.65億 328% -61%
24/2 4.29億 310% 1009%
24/1 3,866萬 -35% -85%

寬宏藝術(6596-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為國內外演唱會、展覽、藝文活動主辦及執行。國內外演唱會、展覽、藝文活動製作。國內外演唱會、展覽、藝文活動票券銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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