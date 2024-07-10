營收速報 - 寬宏藝術(6596)6月營收1.85億元年增率高達651.73％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16
今年1-6月累計營收為9.75億元，累計年增率172.25%。
最新價為73.6元，近5日股價下跌-0.41%，相關文化創意產業指數上漲0.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-148 張
- 外資買賣超：-148 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1.85億
|652%
|88%
|24/5
|9,884萬
|6%
|70%
|24/4
|5,821萬
|53%
|-65%
|24/3
|1.65億
|328%
|-61%
|24/2
|4.29億
|310%
|1009%
|24/1
|3,866萬
|-35%
|-85%
寬宏藝術(6596-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為國內外演唱會、展覽、藝文活動主辦及執行。國內外演唱會、展覽、藝文活動製作。國內外演唱會、展覽、藝文活動票券銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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