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鉅亨速報

營收速報 - 臻鼎-KY(4958)6月營收107.15億元年增率高達31.84％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

臻鼎-KY(4958-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣107.15億元，年增率31.84%，月增率0.71%。

今年1-6月累計營收為649.22億元，累計年增率17.86%。

最新價為148.5元，近5日股價上漲10.08%，相關零組件業上漲3.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-6643 張
  • 外資買賣超：+189 張
  • 投信買賣超：-12498 張
  • 自營商買賣超：+5666 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 107.15億 32% 1%
24/5 106.39億 29% -4%
24/4 110.57億 55% -0%
24/3 110.93億 22% 28%
24/2 86.42億 -13% -32%
24/1 127.75億 2% -14%

臻鼎-KY(4958-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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