營收速報 - 臻鼎-KY(4958)6月營收107.15億元年增率高達31.84％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16
今年1-6月累計營收為649.22億元，累計年增率17.86%。
最新價為148.5元，近5日股價上漲10.08%，相關零組件業上漲3.86%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6643 張
- 外資買賣超：+189 張
- 投信買賣超：-12498 張
- 自營商買賣超：+5666 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|107.15億
|32%
|1%
|24/5
|106.39億
|29%
|-4%
|24/4
|110.57億
|55%
|-0%
|24/3
|110.93億
|22%
|28%
|24/2
|86.42億
|-13%
|-32%
|24/1
|127.75億
|2%
|-14%
臻鼎-KY(4958-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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