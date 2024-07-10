營收速報 - 基亞(3176)6月營收1.11億元年增率高達41.86％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16
今年1-6月累計營收為6.05億元，累計年增率63.71%。
最新價為44.25元，近5日股價下跌-2.84%，相關生技醫療股價指數下跌-2.88%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+123 張
- 外資買賣超：+122 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1.11億
|42%
|-22%
|24/5
|1.42億
|93%
|41%
|24/4
|1.01億
|89%
|-2%
|24/3
|1.03億
|93%
|48%
|24/2
|6,966萬
|35%
|-11%
|24/1
|7,833萬
|31%
|-10%
基亞(3176-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物製藥研發業務。中 、西藥之批發、零售業。醫療器材、動物用藥之批發、零售業及國際貿易業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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