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鉅亨速報

營收速報 - 基亞(3176)6月營收1.11億元年增率高達41.86％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

基亞(3176-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.11億元，年增率41.86%，月增率-21.72%。

今年1-6月累計營收為6.05億元，累計年增率63.71%。

最新價為44.25元，近5日股價下跌-2.84%，相關生技醫療股價指數下跌-2.88%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+123 張
  • 外資買賣超：+122 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.11億 42% -22%
24/5 1.42億 93% 41%
24/4 1.01億 89% -2%
24/3 1.03億 93% 48%
24/2 6,966萬 35% -11%
24/1 7,833萬 31% -10%

基亞(3176-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物製藥研發業務。中 、西藥之批發、零售業。醫療器材、動物用藥之批發、零售業及國際貿易業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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