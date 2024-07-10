營收速報 - 揚智(3041)6月營收1.50億元年增率高達37.29％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16
今年1-6月累計營收為8.04億元，累計年增率11.67%。
最新價為22.6元，近5日股價上漲2.73%，相關半導體業上漲7.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+709 張
- 外資買賣超：+707 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1.50億
|37%
|15%
|24/5
|1.30億
|44%
|0%
|24/4
|1.30億
|1%
|-1%
|24/3
|1.31億
|-9%
|32%
|24/2
|9,927萬
|-40%
|-39%
|24/1
|1.64億
|100%
|8%
揚智(3041-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為數位機上盒晶片等相關晶片設計業務。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 金麗-KY(8429)6月營收1,083萬元年增率高達90.6％
- 營收速報 - 台灣虎航-創(6757)6月營收14.21億元年增率高達30.26％
- 營收速報 - 安普新(6743)6月營收6.46億元年增率高達110.25％
- 營收速報 - 緯穎(6669)6月營收307.58億元年增率高達36.05％
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇