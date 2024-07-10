search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 揚智(3041)6月營收1.50億元年增率高達37.29％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

揚智(3041-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.50億元，年增率37.29%，月增率15.12%。

今年1-6月累計營收為8.04億元，累計年增率11.67%。

最新價為22.6元，近5日股價上漲2.73%，相關半導體業上漲7.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+709 張
  • 外資買賣超：+707 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.50億 37% 15%
24/5 1.30億 44% 0%
24/4 1.30億 1% -1%
24/3 1.31億 -9% 32%
24/2 9,927萬 -40% -39%
24/1 1.64億 100% 8%

揚智(3041-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為數位機上盒晶片等相關晶片設計業務。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收6月營收揚智

相關行情

台股首頁我要存股
揚智22.60.00%
美元/台幣32.5860.14%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty