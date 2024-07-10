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鉅亨速報

營收速報 - 零壹(3029)6月營收15.94億元年增率高達49.42％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

零壹(3029-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣15.94億元，年增率49.42%，月增率-2.12%。

今年1-6月累計營收為83.34億元，累計年增率20.93%。

最新價為115.5元，近5日股價上漲16.23%，相關資訊服務上漲2.69%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-231 張
  • 外資買賣超：-108 張
  • 投信買賣超：+6 張
  • 自營商買賣超：-129 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 15.94億 49% -2%
24/5 16.28億 61% 47%
24/4 11.07億 1% -24%
24/3 14.48億 26% 17%
24/2 12.32億 -8% -7%
24/1 13.25億 7% 36%

零壹(3029-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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