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鉅亨速報

營收速報 - 萬海(2615)6月營收166.06億元年增率高達103.34％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:15

萬海(2615-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣166.06億元，年增率103.34%，月增率44.99%。

今年1-6月累計營收為657.85億元，累計年增率31.5%。

最新價為76.1元，近5日股價下跌-8.96%，相關航 運 業下跌-6.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5095 張
  • 外資買賣超：-1496 張
  • 投信買賣超：-556 張
  • 自營商買賣超：-3043 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 166.06億 103% 45%
24/5 114.54億 40% 13%
24/4 101.08億 24% 6%
24/3 95.01億 9% 7%
24/2 88.64億 21% -4%
24/1 92.52億 -3% 11%

萬海(2615-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業。船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業。船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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