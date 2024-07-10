營收速報 - 凌陽(2401)6月營收5.94億元年增率高達35.05％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:15
今年1-6月累計營收為31.34億元，累計年增率20.01%。
最新價為37.15元，近5日股價上漲5.45%，相關半導體業上漲7.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4917 張
- 外資買賣超：+4318 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+599 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|5.94億
|35%
|-0%
|24/5
|5.95億
|21%
|-1%
|24/4
|5.99億
|23%
|6%
|24/3
|5.64億
|19%
|74%
|24/2
|3.25億
|-18%
|-29%
|24/1
|4.58億
|42%
|7%
凌陽(2401-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路及模組之設計.製造.測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究.開發及銷售。各積積體電路之貿易及代理業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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