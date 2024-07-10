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鉅亨速報

營收速報 - 凌陽(2401)6月營收5.94億元年增率高達35.05％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:15

凌陽(2401-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣5.94億元，年增率35.05%，月增率-0.32%。

今年1-6月累計營收為31.34億元，累計年增率20.01%。

最新價為37.15元，近5日股價上漲5.45%，相關半導體業上漲7.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4917 張
  • 外資買賣超：+4318 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+599 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 5.94億 35% -0%
24/5 5.95億 21% -1%
24/4 5.99億 23% 6%
24/3 5.64億 19% 74%
24/2 3.25億 -18% -29%
24/1 4.58億 42% 7%

凌陽(2401-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路及模組之設計.製造.測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究.開發及銷售。各積積體電路之貿易及代理業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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