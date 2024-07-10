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鉅亨速報

盤後速報 - 富鼎(8261)下週(7月17日)除息2.49元，預估參考價84.51元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05

富鼎(8261-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.49元。

以今日(7月10日)收盤價87.00元計算，預估參考價為84.51元，息值合計為2.49元，股息殖利率2.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

富鼎(8261-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子元件設計。電子元件等電子測試服務。近5日股價下跌0.12%，集中市場加權指數上漲4.46%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/17 87.00 2.48833 2.86% 0.0
2023/07/04 106.5 4.97667 4.67% 0.0
2022/05/26 118.0 6.0 5.08% 0.0
2021/09/10 98.7 1.0 1.01% 0.0
2020/09/17 28.8 0.5 1.74% 0.0

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