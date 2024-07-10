盤後速報 - 富鼎(8261)下週(7月17日)除息2.49元，預估參考價84.51元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05
富鼎(8261-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.49元。
以今日(7月10日)收盤價87.00元計算，預估參考價為84.51元，息值合計為2.49元，股息殖利率2.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
富鼎(8261-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子元件設計。電子元件等電子測試服務。近5日股價下跌0.12%，集中市場加權指數上漲4.46%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/17
|87.00
|2.48833
|2.86%
|0.0
|2023/07/04
|106.5
|4.97667
|4.67%
|0.0
|2022/05/26
|118.0
|6.0
|5.08%
|0.0
|2021/09/10
|98.7
|1.0
|1.01%
|0.0
|2020/09/17
|28.8
|0.5
|1.74%
|0.0
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