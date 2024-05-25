〈觀察〉力智擁GPU電源核心技術 國巨AI布局搶占先機

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-25 09:55

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 參與電源管理 IC 設計廠力智 (6119-TW) 私募，並成最大單一股東，不僅持續擴大集團半導體產業布局，由於力智掌握 GPU 電源關鍵技術，國巨將藉此提前進入客戶產品設計週期，AI 布局搶占先機。

據了解，力智是少數可同時提供電源管理晶片（Power Management Integrated Circuit; PMIC）與半導體功率元件（Power Discrete）的業者，在許多重要的半導體產品中擁有強大的設計能力，特別是多相位核心電源控制器（Multi-Phase Vcore Controller）與高整合功率級產品（Power Stage）。

由於多相位核心電源控制器與高整合功率級產品是 CPU、GPU 和記憶體的電源關鍵核心，因此，國巨與力智的策略投資合作，不僅強化與 IC 設計公司的合作關係，更能因此進而取得先機，提前進入客戶設計週期。

國巨強調，力智多相位核心電源控制器與高整合功率級產品，與集團現有的產品組合擁有最佳的互補性，此次策略投資，將進一步強化公司與全球具領導性晶片設計業者的合作，以及在 AI、高速運算、工業及車用等高度成長市場所需的強大客戶關係。

力智同樣看好，結合國巨在元件品牌及全球銷售通路的優勢，加速擴展過往需要長時間經營的高效能運算、汽車、工業與醫療應用市場，以及北美、歐洲及日韓等高階市場。