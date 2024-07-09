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鉅亨速報

盤後速報 - 天虹(6937)下週(7月16日)除息2元，預估參考價277.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:06

天虹(6937-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月9日)收盤價279.50元計算，預估參考價為277.5元，息值合計為2.0元，股息殖利率0.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

天虹(6937-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備機台。半導體設備零備件。其他。近5日股價上漲18.1%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 279.50 2.0 0.72% 0.0
2023/08/17 219.0 1.0 0.46% 0.0

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