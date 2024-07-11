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鉅亨速報

盤後速報 - 亞泥(1102)下週(7月18日)除息2.1元，預估參考價42.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 17:05

亞泥(1102-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

以今日(7月11日)收盤價45.05元計算，預估參考價為42.95元，息值合計為2.1元，股息殖利率4.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞泥(1102-TW)所屬產業為水泥工業，主要業務為水泥,水泥之半成品,水泥製品,預拌混凝土及其添加劑之生產運銷。水泥原料,水泥製品原料及砂石開採及爐石粉,石灰石粉之製造運銷。其他未述及之項目請參照本公司營業執照之所營事業。近5日股價下跌2.74%，集中市場加權指數上漲3.6%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 45.05 2.1 4.66% 0.0
2023/07/20 44.8 2.29959 5.13% 0.0
2022/07/28 44.45 3.3997 7.65% 0.0
2021/08/05 51.9 3.4628 6.67% 0.0
2020/07/23 46.3 3.0 6.48% 0.0

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