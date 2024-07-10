〈台幣〉一度貶逾9分破32.6元 收32.586元

儘管美國聯準會 9 月降息機率升高，但在外資連日賣超台股的影響下，新台幣趨貶，今 (10) 日一度貶值達 9.2 分，終場收在 32.586 元，貶值 4.6 分，台北外匯經紀公司成交值則再縮至 10.2 億美元。