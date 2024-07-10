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台股

〈台幣〉一度貶逾9分破32.6元 收32.586元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-10 16:18

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新台幣盤中一度貶值達9.2分。(鉅亨網資料照)

儘管美國聯準會 9 月降息機率升高，但在外資連日賣超台股的影響下，新台幣趨貶，今 (10) 日一度貶值達 9.2 分，終場收在 32.586 元，貶值 4.6 分，台北外匯經紀公司成交值則再縮至 10.2 億美元。

新台幣今日以 32.57 元、貶值 3 分開出後，一度貶至 32.632 元，貶值達 9.2 分，盤中貶勢逐漸收斂，終場收在 32.586 元，貶值 4.6 分，全日高低價差 6.3 分。

觀察主要亞幣，新台幣貶值 0.14%，韓元日元也貶逾 0.1%，人民幣小貶 0.05%，港幣處平盤，星元小幅升值約 0.05% 上下，泰銖升逾 0.1%。

聯準會主席鮑爾表示，通膨上升並非面臨的唯一風險，勞動市場明顯降溫；因此，市場認為聯準會 9 月降息機率大增，美元指數最新報價小升 0.1%。

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聯準會降息外資台幣美元

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