台積電6月營收2078億元創同期高 Q2季增13%飛越財測再締新猷

台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 2078.69 億元，月減 9.5%，但年增 32.9%，創同期新高；第二季營收 6735.1 億元，則為單季新高，季增 13.64%、年增 40%，優於財測高標，上半年營收 1.26 兆元，年增 28%，也是同期最佳。