台積電6月營收2078億元創同期高 Q2季增13%飛越財測再締新猷
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-10 14:18
台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 2078.69 億元，月減 9.5%，但年增 32.9%，創同期新高；第二季營收 6735.1 億元，則為單季新高，季增 13.64%、年增 40%，優於財測高標，上半年營收 1.26 兆元，年增 28%，也是同期最佳。
依照台積電前次法說預估，第二季雖然受惠 3 奈米與 5 奈米需求持續強勁，抵銷智慧型手機季節性影響，第二季營收 196-204 億美元，以美元兌新台幣匯率 1：32.3 元推算，第二季營收 6330.8-6589.2 億元，季增 6.8-11.2%。
台積電今日開低走高，尾盤翻紅小漲 5 元或 0.48%，收 1045 元；台積電也預計將於 7 月 18 日，召開第二季法人說明會。
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