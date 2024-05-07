健鼎去年股息擬派7.5元創新高 首季財報EPS也達3.5元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-07 16:20

在兩岸每月 PCB 產能跨越 1000 萬平方呎的健鼎科技 (3044-TW)，今 (7) 日公布去年股利配發 7.5 元股息，創新高，盈餘配發率爲 65%，而以今天健鼎的收盤價 206 元計算，股息現金殖利率爲 3.64%；健鼎對去年的股利配發 7.5 元股息，在 PCB 相關產業僅次於 CCL 廠台光電 (2383-TW) 配發的 10 元股息。

健鼎 2023 年全年營收為 588.62 億元，毛利 率 19.34%，年增 1.39 個百分點，全年稅後純益 60.62 億元，年減 2.24%，每股純益 11.53 元，爲連續 5 年每股獲利超越 11 元。

同時，健鼎今天也公布最新的營收及獲利資訊，在 2024 年首季營收以 152.85 億元，改寫歷史同期次高，僅次於 2022 年第一季的 173.6 億元，毛利率 21.97%，季減 0.26 個百分點，年增 6.67 個百分點，稅後純益爲 18.4 億元，創史上同期新高，季增約 1.1%，年增 62.31%，每股純益爲 3.5 元

健鼎認為，第二季的市場景氣目前觀察略優於第一季，但第二季仍存因中國大陸五一長假的的工作天數減少不利因素，市場估計健鼎 2024 年第二季營收持平於第一季的 152.85 億元。健鼎估計第二季工作天數增加，並看 HDI 板、伺服器及汽車應用板、記憶體模組板接單及出貨。

健鼎科技 2024 年 4 月營收 54.48 億元，月增 6.85%，年增 22.68%；累計 2024 1-4 月營收 207.33 億元，年增 11.05%。