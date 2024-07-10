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鉅亨速報

營收速報 - 谷崧(3607)6月營收3.00億元年增率高達62.94％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:18

谷崧(3607-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣3.00億元，年增率62.94%，月增率14.7%。

今年1-6月累計營收為13.71億元，累計年增率9.3%。

最新價為20.05元，近5日股價上漲2.58%，相關零組件業上漲3.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1289 張
  • 外資買賣超：+1257 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+32 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 3.00億 63% 15%
24/5 2.62億 33% 19%
24/4 2.20億 -2% -2%
24/3 2.24億 -27% 85%
24/2 1.21億 -37% -51%
24/1 2.45億 62% 15%

谷崧(3607-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種模具、金屬零件之製造加工及買賣。各種塑膠成型製品及其零件之製造加工及買賣。各種電子、電機及其零件之開發製造加工及買賣。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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