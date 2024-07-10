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鉅亨速報

營收速報 - 綠意(2596)6月營收2,931萬元年增率高達184％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:18

綠意(2596-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣2,931萬元，年增率184%，月增率-13.43%。

今年1-6月累計營收為1.84億元，累計年增率81.84%。

最新價為43.75元，近5日股價上漲0.12%，相關建材營造股價指數下跌-3.05%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-48 張
  • 外資買賣超：-35 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 2,931萬 184% -13%
24/5 3,386萬 -7% 50%
24/4 2,251萬 336% -43%
24/3 3,977萬 33% 689%
24/2 504萬 -46% -91%
24/1 5,380萬 427% -15%

綠意(2596-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。特定專業區開發業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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