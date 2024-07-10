營收速報 - 綠意(2596)6月營收2,931萬元年增率高達184％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:18
今年1-6月累計營收為1.84億元，累計年增率81.84%。
最新價為43.75元，近5日股價上漲0.12%，相關建材營造股價指數下跌-3.05%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-48 張
- 外資買賣超：-35 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|2,931萬
|184%
|-13%
|24/5
|3,386萬
|-7%
|50%
|24/4
|2,251萬
|336%
|-43%
|24/3
|3,977萬
|33%
|689%
|24/2
|504萬
|-46%
|-91%
|24/1
|5,380萬
|427%
|-15%
綠意(2596-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。特定專業區開發業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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