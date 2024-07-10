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鉅亨速報

營收速報 - 金麗-KY(8429)6月營收1,083萬元年增率高達90.6％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

金麗-KY(8429-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1,083萬元，年增率90.6%，月增率-31.78%。

今年1-6月累計營收為5,343萬元，累計年增率19.2%。

最新價為10.4元，近5日股價上漲4.12%，相關貿易百貨上漲1.63%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-77 張
  • 外資買賣超：-68 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1,083萬 91% -32%
24/5 1,587萬 100% 14%
24/4 1,389萬 44% 51%
24/3 921萬 -20% 214%
24/2 293萬 -42% 319%
24/1 70萬 -86% -97%

金麗-KY(8429-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為自有品牌休閒鞋、休閒服飾(牛仔服飾)及配件之設計、生產及銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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