營收速報 - 金麗-KY(8429)6月營收1,083萬元年增率高達90.6％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16
今年1-6月累計營收為5,343萬元，累計年增率19.2%。
最新價為10.4元，近5日股價上漲4.12%，相關貿易百貨上漲1.63%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-77 張
- 外資買賣超：-68 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1,083萬
|91%
|-32%
|24/5
|1,587萬
|100%
|14%
|24/4
|1,389萬
|44%
|51%
|24/3
|921萬
|-20%
|214%
|24/2
|293萬
|-42%
|319%
|24/1
|70萬
|-86%
|-97%
金麗-KY(8429-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為自有品牌休閒鞋、休閒服飾(牛仔服飾)及配件之設計、生產及銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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