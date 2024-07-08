新光金華麗翻身！6月狂賺百億 上半年獲利逾200億元締新猷
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-08 19:51
新光金 (2888-TW) 今年前 5 月獲利才突破百億大關，今 (8) 日公布 6 月自結獲利再傳捷報，單月狂賺百億，帶動上半年獲利一舉衝破 200 億元關卡，EPS 達 1.31 元，不僅較去年同期轉盈，更創下新光金單月、上半年的歷史新高，甚至有望挑戰 2021 年創下的全年獲利 227 億元史上新高紀錄。
新光金 6 月稅後純益 102.01 億元，累積上半年稅後純益 204.1 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益衝上 1.31 元。新光人壽 6 月稅後純益 87.54 億元，比 5 月激增 1.36 倍，累計上半年獲利達 148.01 億元。
新光金 6 月獲利大躍進，成長動能來自新光人壽，主要原因有三，首先是股市行情熱，新壽伺機實現資本利得，多為台股；其次，新台幣兌美元匯率持穩，相較前一月僅小幅貶值 3 分，新壽靈活避險操作，使得避險成本在可控之中；第三，保險競賽月表現亮眼，帶動 6 月新契約保費收入衝上 107 億元，月增 114%。
新光金控暨新光人壽董事長魏寶生日前表示，預計在 8 月底前完成 125 億元現金增資，今年將發債 80 億元，而金管會已核定 55 億元先發行，接著再力拚剩餘 25 億元額度的募集，資本適足率 (RBC) 可望在 8 月底重返 200% 以上。
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