國泰世華銀：下半年股市留意二大變因 台灣聚焦房市「三高」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-10 11:51

美、台股市今 (2024) 年上半年繳出漂亮成績單，但雜音不斷，國泰世華銀行最新發表《2024 年第 3 季全球經濟及市場展望》指出，企業獲利回溫有望繼續支撐下半年股市，利率政策與美國大選二大變因仍須留意。而台灣央行方面，預測今年不再升息，但將會更聚焦房市三高問題。

國泰世華銀行指出，美國通膨雖有回落，但 Fed 信心不足，需更長的時間來觀察以確認通膨走向，為貨幣政策保持高度彈性。將於 8 月 23 日舉行的「傑克森洞央行年會」中，不排除演出利率變奏曲，也就是貨幣政策仍有望在今年迎來轉向。不過，川普在原油、稅率、關稅，以及移民政策的主張，也為通膨下滑帶來進一步的挑戰。

對台灣而言，國泰世華銀行推測央行仍持貨幣政策緊縮立場，今年雖不至於再次升息，但將更聚焦於處理房市三高 (房價、銀行法 72 之 2 房貸加土建融授信占比、不動產放款占比) 與減緩通膨預期。

在股市方面，AI 題材啟動半導體投資的軍備競賽，以及供應鏈轉移帶來的投資機會，為股市基本面帶來有利的支撐，下半年半導體產業可望延續回溫格局。且隨著未來 AI 技術在各行各業的廣泛應用，如 App 軟體、AI 電腦及 AI 手機等消費性電子換機潮，將有望拉動營收動能，為企業獲利及股市基本面帶來有力的支撐。然而，股市漲多加大乖離，且下半年美國大選及地緣政治風險所造成的政策不確定性增加，波動起伏加劇難免，如遇拉回不妨逢低逐步布局。

債市方面，美債殖利率將維持高位震盪格局，有利於長線投資人逢高鎖利，可適當布局體質穩健且信評高的美國信用債，以增闢穩定收入來源。此外，須留意 2025 年起債券到期數量將較往年增加，企業面臨償債壓力。同時，在 Fed 對終點利率的高度不確定下，未來即使降息，幅度可能較為有限。