美國聯航3月事故重演 一架波音飛機起飛後輪胎掉落
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-09 08:28
美國聯合航空公司表示，周一（8 日）又有一架波音 (BA-US) 飛機在起飛時一個主起落架輪胎脫落，幾乎重演 3 月一起引發聯邦機關對波音公司展開安全審查的事故。
聯航發言人在一封電子郵件中表示，UA 1001 航班是波音 757-200 機型，於周一上午 7 時 16 分左右從洛杉磯起飛，並在上午 10 時 10 分降落在丹佛國際機場，機上無人受傷。UA 1001 航班是波音 757-200 機型。
據《紐約郵報》報導，聯航發言人說，在洛杉磯發現了輪胎，正在調查這起事故的起因，聯航未提供更多訊息。目前外界不清楚這起事故是否給地面造成任何傷害。
與這起事件十分相似的是，3 月一架飛往日本大阪的聯航波音 777-200 航班從舊金山起飛後不久，在半空中一個輪胎掉落。該客機搭載了 249 人。飛機隨後改飛洛杉磯國際機場，並安全降落，無人受傷。
不過，航班追蹤公司 RadarBox 在 X 發布的影片捕捉到了機輪墜落的瞬間，掉落的輪胎砸到機場停車場的汽車。
多年的國會調查、訴訟及舉報人的證詞，指控波音經常為追求利潤最大化，規避安全法規，波音的商譽已經岌岌可危。
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