營收速報 - 家登(3680)6月營收6.67億元年增率高達102.91％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:16
今年1-6月累計營收為31.77億元，累計年增率31.36%。
最新價為520元，近5日股價上漲12.19%，相關半導體類指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3712 張
- 外資買賣超：+3276 張
- 投信買賣超：+374 張
- 自營商買賣超：+62 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|6.67億
|103%
|19%
|24/5
|5.62億
|62%
|6%
|24/4
|5.30億
|76%
|9%
|24/3
|4.88億
|-30%
|12%
|24/2
|4.36億
|2%
|-12%
|24/1
|4.93億
|57%
|-5%
家登(3680-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為光罩解決方案產品。晶圓解決方案產品。機台設備產品。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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