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鉅亨速報

營收速報 - 家登(3680)6月營收6.67億元年增率高達102.91％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:16

家登(3680-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣6.67億元，年增率102.91%，月增率18.73%。

今年1-6月累計營收為31.77億元，累計年增率31.36%。

最新價為520元，近5日股價上漲12.19%，相關半導體類指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3712 張
  • 外資買賣超：+3276 張
  • 投信買賣超：+374 張
  • 自營商買賣超：+62 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 6.67億 103% 19%
24/5 5.62億 62% 6%
24/4 5.30億 76% 9%
24/3 4.88億 -30% 12%
24/2 4.36億 2% -12%
24/1 4.93億 57% -5%

家登(3680-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為光罩解決方案產品。晶圓解決方案產品。機台設備產品。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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