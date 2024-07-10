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鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至11.28元，預估目標價為250元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:10

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.22元上修至11.28元，其中最高估值12.26元，最低估值10.22元，預估目標價為250元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值12.26(12.26)16.9217.89
最低值10.22(10.22)1313.56
平均值11.25(11.22)14.7616.42
中位數11.28(11.22)14.8316.95

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值7,116,393,99010,440,951,44010,218,107,000
最低值6,356,448,0007,214,056,0007,899,175,000
平均值6,686,125,8908,249,851,3409,005,091,950
中位數6,648,793,0008,228,436,5009,256,656,730

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.2510.2110.057.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,162,221,3596,626,996,7505,994,173,8825,358,023,065

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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