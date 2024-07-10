〈高股息ETF狂潮〉ETF定期定額前10名高股息佔5檔！法人推薦「強強聯手」組合

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-10 18:02

台股今 (10) 日收盤突破 24000 大關，再創歷史新高，帶動高股息 ETF 買氣，台灣 ETF 定期定額交易前 10 大標的，高股息即佔 5 檔！野村投信建議：臺灣高股息指數 ETF，若與半導體業類指數各投資 50% 成為「強強聯手」組合，整體風險調整後報酬可提升至 1.49 倍，年化報酬率仍達 24.89%。

台灣截至 6 月底，高股息 ETF 規模高達新台幣 1.5 兆、投資人數逾 635 萬人。根據證交所統計，ETF 定期定額交易戶數前十大標的，高股息 ETF 佔 5 檔，顯示投資人從存個股轉向存 ETF 結構性變化，加上高股息 ETF 能分散風險，且提供規律現金流，積極參與台股行情，透過定期定額高股息 ETF 紀律存股，有機會獲得長期投資成果，帶動高股息 ETF 整體規模快速成長，成為市場青睞主因。

近期美國公布的經濟數據延續放緩趨勢，支持市場對於降息預期，加上 2024 下半年電子業進入旺季，市場預期指數維持震盪偏多，後續留意鮑爾國會發言及美國 6 月 CPI，布局操作可留意領漲抗跌強勢高息股。

今年以來台股屢創新高，在重量級權值股帶動下氣勢如虹，不少手上持股滿檔的投資人仍會擔心過程中的震盪，是否該部分獲利了結？抑或是有其他抱的更安心的方式？舉例來說，2015 年底以來至今，投資台灣證交所半導體業類指數的複合年化報酬達 26.51% 相當亮眼，但波動度也達 22.89%，風險調整後報酬約 1.16 倍，尤其過程中最大跌幅更達 44.02%，不少股民容易抱不住也吃不消。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，投資科技股不妨搭配其他風格的投資作為平衡，如搭配採用獨特雙指標篩選的「臺灣趨勢動能高股息指數」為例，與臺灣證交所半導體業類指數各投資 50% 成為新的投資組合，不但波動度降至 16.72%，整體風險調整後報酬不但進一步提升至 1.49 倍，最大跌幅續降至 30.09%，其年化報酬率仍達 24.89%，顯示投資組合搭配「臺灣趨勢動能高股息指數」不但維持報酬潛力，更明顯降低波動，分散風險，投資效率也能大幅提升。

展望未來，00944 經理人林怡君表示，在全球資金充沛、企業獲利展望良好的前提下，不妨樂觀看待台股下半年投資機會，然無論大盤或電子股在大漲後須留意動能延續力道，後市出現類股輪動的機會大，多方投資機會值得掌握。