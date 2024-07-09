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鉅亨速報

盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲5.44%，報151.45美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 22:30

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間09日22:15股價上漲7.82美元，報151.45美元，漲幅5.44%，成交量287,534（股），盤中最高價151.85美元、最低價144.01美元。

美股指數盤中表現

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.09%
  • 近 1 月：+14.94%
  • 近 3 月：+37.16%
  • 近 6 月：+18.73%
  • 今年以來：+10.75%

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美股美股盤中Axcelis Technologies Inc

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Axcelis Technologies Inc149.954.40%

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