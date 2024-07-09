營收速報 - 富宇(4907)6月營收3.37億元年增率高達635918.87％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 19:15
富宇(4907-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣3.37億元，年增率635918.87%，月增率-45.92%。
今年1-6月累計營收為30.95億元，累計年增率5691.07%。
最新價為73元，近5日股價上漲0.83%，相關建材營造股價指數下跌-3.05%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-73 張
- 外資買賣超：-73 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|3.37億
|635919%
|-46%
|24/5
|6.23億
|0%
|-68%
|24/4
|19.26億
|3521%
|1435%
|24/3
|1.25億
|236600%
|199%
|24/2
|4,197萬
|77628%
|0%
|24/1
|4,182萬
|78808%
|-67%
富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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