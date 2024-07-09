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鉅亨速報

營收速報 - 富宇(4907)6月營收3.37億元年增率高達635918.87％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 19:15

富宇(4907-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣3.37億元，年增率635918.87%，月增率-45.92%。

今年1-6月累計營收為30.95億元，累計年增率5691.07%。

最新價為73元，近5日股價上漲0.83%，相關建材營造股價指數下跌-3.05%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-73 張
  • 外資買賣超：-73 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 3.37億 635919% -46%
24/5 6.23億 0% -68%
24/4 19.26億 3521% 1435%
24/3 1.25億 236600% 199%
24/2 4,197萬 77628% 0%
24/1 4,182萬 78808% -67%

富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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