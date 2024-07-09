營收速報 - 欣大健康(4198)6月營收3,080萬元年增率高達183.65％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:31
今年1-6月累計營收為1.63億元，累計年增率53.12%。
最新價為42.6元，近5日股價下跌-0.43%，相關生技醫療股價指數下跌-1.78%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|3,080萬
|184%
|45%
|24/5
|2,120萬
|16%
|-26%
|24/4
|2,871萬
|51%
|-9%
|24/3
|3,166萬
|28%
|7%
|24/2
|2,948萬
|71%
|42%
|24/1
|2,073萬
|29%
|-33%
欣大健康(4198-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為數位 X光診斷影像設備之研發、生產製造、銷售與安裝維修升級。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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