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鉅亨速報

營收速報 - 欣大健康(4198)6月營收3,080萬元年增率高達183.65％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:31

欣大健康(4198-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣3,080萬元，年增率183.65%，月增率45.28%。

今年1-6月累計營收為1.63億元，累計年增率53.12%。

最新價為42.6元，近5日股價下跌-0.43%，相關生技醫療股價指數下跌-1.78%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 3,080萬 184% 45%
24/5 2,120萬 16% -26%
24/4 2,871萬 51% -9%
24/3 3,166萬 28% 7%
24/2 2,948萬 71% 42%
24/1 2,073萬 29% -33%

欣大健康(4198-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為數位 X光診斷影像設備之研發、生產製造、銷售與安裝維修升級。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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