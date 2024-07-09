PCB廠博智營運表現亮麗 6月及Q2營收同創歷史新高

在伺服器及工業電腦的需求升溫之下，PCB 廠博智 (8155-TW) 在 2024 年第二季營運表現遠勝首季，博智第二季營收以 9.48 億元改寫歷史新高，年增 40.93%，在第三季進入旺季支撐之下，有利於下半年的業績表現。