PCB廠博智營運表現亮麗 6月及Q2營收同創歷史新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-09 18:52
在伺服器及工業電腦的需求升溫之下，PCB 廠博智 (8155-TW) 在 2024 年第二季營運表現遠勝首季，博智第二季營收以 9.48 億元改寫歷史新高，年增 40.93%，在第三季進入旺季支撐之下，有利於下半年的業績表現。
博智今 (9) 日公布 2024 年 6 月營收以 3.3 億元改寫歷史新高，月增 2.57%，年增 43.74%，第二季營收以 9.48 億元改寫歷史新高，季增 34.71%，年增 40.93%；上半年營收 16.53 億元，年增 20.69%。
目前伺服器板占博智營收比重約 60%，IPC 約占 40%，由於新平台伺服器及 AI 伺服器板層數增加，對公司營收及獲利將有正面助益。
博智 2024 年第一季營收 7.04 億元，毛利率 16.41%，稅後純益爲 3705 萬元，每股純益爲 0.74 元。
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