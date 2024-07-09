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鉅亨速報

營收速報 - 三發地產(9946)6月營收1.30億元年增率高達56.72％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 18:15

三發地產(9946-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.30億元，年增率56.72%，月增率-60.72%。

今年1-6月累計營收為10.91億元，累計年增率176.39%。

最新價為42.55元，近5日股價下跌-2.3%，相關建材營造下跌-0.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-681 張
  • 外資買賣超：-707 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+26 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.30億 57% -61%
24/5 3.31億 470% 1%
24/4 3.28億 243% 11%
24/3 2.96億 275% 11641%
24/2 252萬 -96% 0%
24/1 252萬 -87% -98%

三發地產(9946-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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