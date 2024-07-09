營收速報 - 三發地產(9946)6月營收1.30億元年增率高達56.72％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 18:15
今年1-6月累計營收為10.91億元，累計年增率176.39%。
最新價為42.55元，近5日股價下跌-2.3%，相關建材營造下跌-0.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-681 張
- 外資買賣超：-707 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+26 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1.30億
|57%
|-61%
|24/5
|3.31億
|470%
|1%
|24/4
|3.28億
|243%
|11%
|24/3
|2.96億
|275%
|11641%
|24/2
|252萬
|-96%
|0%
|24/1
|252萬
|-87%
|-98%
三發地產(9946-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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