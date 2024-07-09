中興電今年上半年營收年增逾1成 法人看好逐季升溫
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-09 18:17
重電廠中興電 (1513-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 21.62 億元，年月雙增，累計今年上半年營收 122.73 億元，年增逾 1 成。法人指出，中興電積極布局海外市場，且海外市場需求強勁，效益逐漸顯現，看好中興電逐季升溫。
中興電 6 月營收 21.62 億元，月增 5.03%，年增 31.84%，創歷史同期新高。第二季營收 61.34 億元，季對季持平，年增 24.4%。累計今年上半年營收 122.73 億元，年增 13.94%。
法人提到，中興電開關櫃、CT 海外市場需求強勁，且已拓展至美國及日本市場，有望帶動整體營運。另外，中興電與國內廠商合作的變壓器訂單，近期也成功打入美國市場，外銷市場再擴大，法人預期也將成為中興電重要成長動能。
中興電先前也指出，接單進度皆符合預期，法人指出，中興電在手訂單約 410 億元，未來加上離岸風電統包工程，也可望進一步挹注中興電營收。
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