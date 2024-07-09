中興電今年上半年營收年增逾1成 法人看好逐季升溫

法人提到，中興電開關櫃、CT 海外市場需求強勁，且已拓展至美國及日本市場，有望帶動整體營運。另外，中興電與國內廠商合作的變壓器訂單，近期也成功打入美國市場，外銷市場再擴大，法人預期也將成為中興電重要成長動能。