盤後速報 - 復盛應用(6670)下週(7月16日)除息12.31元，預估參考價284.69元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:06
復盛應用(6670-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12.31元。
以今日(7月9日)收盤價297.00元計算，預估參考價為284.69元，息值合計為12.31元，股息殖利率4.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
復盛應用(6670-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為高爾夫球桿頭等各項金屬製品之製造加工裝配買賣業務。高爾夫球具(桿、握把、頭)之裝配及買賣業務。近5日股價上漲0.53%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|297.00
|12.30985
|4.14%
|0.0
|2023/07/21
|223.0
|21.99907
|9.87%
|0.0
|2022/07/20
|193.0
|12.0
|6.22%
|0.0
|2021/08/12
|208.5
|6.6
|3.17%
|0.0
|2020/07/30
|175.5
|8.0
|4.56%
|0.0
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