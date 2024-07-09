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鉅亨速報

盤後速報 - 復盛應用(6670)下週(7月16日)除息12.31元，預估參考價284.69元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:06

復盛應用(6670-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12.31元。

以今日(7月9日)收盤價297.00元計算，預估參考價為284.69元，息值合計為12.31元，股息殖利率4.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

復盛應用(6670-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為高爾夫球桿頭等各項金屬製品之製造加工裝配買賣業務。高爾夫球具(桿、握把、頭)之裝配及買賣業務。近5日股價上漲0.53%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 297.00 12.30985 4.14% 0.0
2023/07/21 223.0 21.99907 9.87% 0.0
2022/07/20 193.0 12.0 6.22% 0.0
2021/08/12 208.5 6.6 3.17% 0.0
2020/07/30 175.5 8.0 4.56% 0.0

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