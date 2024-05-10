【量大強漲股整理】四月營收全數公布完畢，資金回流擴散效應，主流大公開?!

鉅亨研報 2024-05-10 17:22

加權指數，今日開高走高，終場上漲 148.07 點，收在 20708.84 點，成交量 4343 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 168.05 億，投信買超 59.77 億，自營商買超 6.91 億，三大法人合計買超 234.73 億，其中，投信連 20 買，累計 729.89 億。

權值股方面，(2330-TW)台積電，股價開高震盪，終場上漲 6 元，收在 802 元，重返 800 大關，總裁魏哲家下修今年全球半導體、全球晶圓代工、及車用市場等三大領域展望，但同時強調，企業今年健康成長，預估營收年增 21~26% 的目標不變，並且上修 AI 能見度至 2028 年，看好 AI 營收貢獻比率持續拉升；(2317-TW)鴻海，股價開高走低，終場下跌 1 元，收在 169.5 元，(NVDA-US)輝達，最新超級 AI 伺服器 DGX GB200 預計下半年開始量產，2025 年放量上看 4 萬台，其中 NVL72 內有 72 個 GPU 及 36 個 Grace CPU，一座機櫃單價上看 9600 萬元，因為由 (2317-TW) 鴻海獨吃，預計將貢獻 2025 年兆元營收，企業將於 5 月 14 日召開法說會，公布第 1 季的業績和第 2 季的展望；(2454-TW)聯發科，今天收平盤 1095 元，AI 應用將在下半年爆發，法人預估該企業預計在 6 月台北國際電腦展，與 (NVDA-US) 輝達一起宣布 Windows On Arm（WOA）PC 單晶片，加上剛剛發布的天璣 9300 + 最強手機晶片，成長動能可期。

(1473-TW) 台南，股價亮燈漲停，首季營收 23.13 億，季增 46.7%，年增 32.4%，首季 EPS 達 1.44 元，為近年同期新高，手中訂單能見度持續擴大，再加上外資連 5 買，累計 705 張，短期股價有望繼續上攻。

(1446-TW) 宏和，開高走高，終場上漲 6.8%，外資已連 4 買，累計 1320 張，擁有 2 大成長題材，分別為織布事業群和營建事業群，織布事業穩定成長，營建事業受惠於新北板橋民族地段建案開始認列，自去年第 4 季表現升溫，推升整體營收、獲利向上，單季 EPS 達 0.99 元，不僅一舉填補前三季虧損，全年轉正、EPS 達 0.8 元，也創下自 2013 年以來最佳成績。

(2356-TW) 英業達，股價開高走高，終場上漲 4.4%，公布 4 月合併營收 510.48 億元，攀上 22 個月來高點，月增 2.66%，年增 38.46%，前四月合併營收 1,815 億元，年增 15.6%，數據相當亮眼，旗下 AI 伺服器在第 2 季將有顯著貢獻，整體伺服器業績可望季增個位數百分比，儘管筆電預估季對季持平，但隨著客戶在下半年釋出 AI PC 新品，加上 AI 伺服器營收比重繼續上升，集團第 3 季營運將攀上全年高峰，5 月 14 日即將召開法說會，公布第 1 季的業績和第 2 季的展望。

2023 年美國總統拜登宣布美國寬頻基建法案，將提撥 420 億美元在網通相關領域，目標是在 2030 年前，讓所有美國家庭都能實現快速上網，台股相關供應鏈都能長期受惠，(2345-TW)智邦，上漲 3.94%，400G 產品快速成長，預估今年下半年佔營收比重將高達 25%，而且下半年也開始進入 800G 產品升級週期，目前已經小量試單，出貨給雲端資料中心大客戶，再加上成功切入 (INTC-US) 英特爾新一代高效 AI 加速卡 Gaudi 3 供應鏈，將有助於提升整體毛利率，法人預估，今明兩年營收和獲利皆會明顯成長。

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